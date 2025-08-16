Concert du mois Chloé Lacan & Thibaud Defever Théâtre de l’Archipel Granville

Concert du mois Chloé Lacan & Thibaud Defever

Avec Happy Ends, la chanson se fait son cinéma ! La musique dicte le scénario, les cadrages, la lumière et le décor. Chansons, thèmes et dialogues de films se succèdent dans des versions décalées et originales. Sur scène, comme sur un plateau de tournage avec ses clairs-obscurs, ses travellings, ses nuits américaines, Chloé Lacan et Thibaud Defever chantent, jouent, dialoguent, mettent en lumière, dansent et nous entraînent dans une comédie musicale fantaisiste. Guitare, accordina, banjolélé, voix et percussions revisitent des airs connus et moins connus. Les deux amoureux des salles obscures prennent plaisir à mélanger les styles, les langues, les souvenirs en déroulant une bande originale idéale. .

Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@brehal.fr

