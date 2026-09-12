Concert du mois Goitse Saint-Martin de Bréhal Bréhal
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Martin de Bréhal · Bréhal
Informations pratiques
Bréhal
Concert du mois Goitse
Saint-Martin de Bréhal Avenue de l’Hippodrome Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Soirée de présentation de la saison de concerts du mois.
Goitse est un groupe de musique folk irlandaise primé, formé à l’Irish World Academy of Music and Dance de Limerick. Ce quintet dynamique est célèbre pour ses compositions originales mêlées à des mélodies traditionnelles. Une pépite celtique à ne pas manquer ! .
Saint-Martin de Bréhal Avenue de l’Hippodrome Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@ville-brehal.fr
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English : Concert du mois Goitse
L’événement Concert du mois Goitse Bréhal a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Granville Terre et Mer
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