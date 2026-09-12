UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bréhal

Concert du mois Goitse Saint-Martin de Bréhal Bréhal

samedi 26 septembre 2026 · Saint-Martin de Bréhal · Bréhal

Concert du mois Goitse Saint-Martin de Bréhal Bréhal

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Saint-Martin de Bréhal
Adresse
Avenue de l'Hippodrome
Ville
50290 Bréhal
Département
Manche
Tarif

Bréhal

Concert du mois Goitse

Saint-Martin de Bréhal Avenue de l’Hippodrome Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Soirée de présentation de la saison de concerts du mois.

Goitse est un groupe de musique folk irlandaise primé, formé à l’Irish World Academy of Music and Dance de Limerick. Ce quintet dynamique est célèbre pour ses compositions originales mêlées à des mélodies traditionnelles. Une pépite celtique à ne pas manquer !   .

Saint-Martin de Bréhal Avenue de l’Hippodrome Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24  communication@ville-brehal.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert du mois Goitse

L’événement Concert du mois Goitse Bréhal a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Granville Terre et Mer

À voir aussi à Bréhal (Manche)