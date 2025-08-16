Concert du mois Hélène Piris Salle Polyvalente Saint-Martin de Bréhal Bréhal

Concert du mois Hélène Piris

Salle Polyvalente Saint-Martin de Bréhal 8 Avenue de l’Hippodrome Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 21:00:00

fin : 2026-01-30 23:00:00

Date(s) :

2026-01-30

Hélène Piris revient avec un triple projet accrocher le sourire aux lèvres, redonner de la force et de l’espoir au public qui vient l’écouter, et rêver ensemble (au moins une heure) aux conditions d’un monde meilleur ! Son nouvel album et son nouveau spectacle dénoncent l’absurdité de notre époque, passant en revue tout ce qui y cloche, avec l’humour piquant faussement naïf et l’énergie virevoltante qui la caractérisent. Dans un monde qui se réchauffe, Hélène Piris capture le feu, refuse la mollesse et la complaisance et casse les tabous, les préjugés, la bonne conscience et la baraque, dans la joie et la bonne humeur ‘‘car déprimer encore plus des personnes déprimées est un peu déprimant…’’. .

Salle Polyvalente Saint-Martin de Bréhal 8 Avenue de l’Hippodrome Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@brehal.fr

L’événement Concert du mois Hélène Piris Bréhal a été mis à jour le 2025-10-28 par OTGTM BIT Granville