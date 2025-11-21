Concert du mois Lolita Delmonteil Salle Polyvalente Saint-Martin de Bréhal Bréhal

Concert du mois Lolita Delmonteil

Salle Polyvalente Saint-Martin de Bréhal 8 Avenue de l’Hippodrome Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 21:00:00

fin : 2025-11-21 23:00:00

Date(s) :

2025-11-21

Basandere est un personnage de la mythologique basque. Femme poilue et sauvage, elle vit dans les grottes et met en communication le monde extérieur et le monde souterrain. Lolita Delmonteil s’empare de cette figure pour un spectacle intimo-politique , du dedans vers le dehors, du je vers le nous . A travers des textes rieurs, moqueurs, dramatiques, enragés et engagés, et une musique riche en harmonie, rythmes, et influences, Lolita Delmonteil instille dans ses chansons son amour des histoires, son humour et sa sensibilité. Ca chante, ça danse, ça groove, ça pique, ça pleure et ça rit. Entre douceur et coups de gueule, raillerie joyeuse et conte freak, les mots et les notes s’allient pour surprendre et s’entendre. .

Salle Polyvalente Saint-Martin de Bréhal 8 Avenue de l’Hippodrome Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@brehal.fr

