Concert du mois, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Concert du mois Samedi 21 février, 11h30 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T11:30:00+01:00 – 2026-02-21T12:30:00+01:00

Fin : 2026-02-21T11:30:00+01:00 – 2026-02-21T12:30:00+01:00

Gianni Bee est un auteur-compositeur-interprète autodidacte installé dans le sud-ouest de la France. Nourri par une enfance passée en République dominicaine, loin du monde moderne, il crée une musique sensible et épurée, profondément connectée à la nature et aux émotions. Sa folk romantique mêle guitare acoustique et textes intimistes, proches du journal personnel.

Depuis son premier single Sun en 2022, ses chansons ont été écoutées près d’un million de fois et présentées sur scène à travers la France et à l’étranger. Fin 2024 marque la sortie de son premier EP, un projet entièrement conçu par l’artiste, invitant le public à un voyage musical intime, émouvant et profondément personnel. Toujours bercé de nouvelles inspirations, il continue de façonner de nouveaux projets.

Renseignements : Médiathèque Jacques Ellul – 05 57 93 67 00 – mediatheques@mairie-pessac.fr

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« link »: « mailto:mediatheques@mairie-pessac.fr »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.

