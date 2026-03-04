Concert du mois, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac
Concert du mois, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac samedi 14 mars 2026.
Concert du mois Samedi 14 mars, 11h30 Médiathèque Jacques Ellul Gironde
Entrée libre
Début : 2026-03-14T11:30:00+01:00 – 2026-03-14T12:30:00+01:00
Fin : 2026-03-14T11:30:00+01:00 – 2026-03-14T12:30:00+01:00
Lauréat du Prix de la Note Bleue 2026 (tremplin Action Jazz), L’Albatros mêle influences rock, musiques du monde et jazz. Le groupe explore le voyage sous toutes ses formes : intérieur, migratoire et imaginaire. Un moment suspendu à partager ensemble.
Renseignements : Médiathèque Jacques Ellul – 05 57 93 67 00 – mediatheques@mairie-pessac.fr
Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s'organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s'ajoutent une salle d'exposition et un auditorium de 150 places.
L’Albatros
David Bert