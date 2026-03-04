Concert du mois, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Concert du mois Samedi 14 mars, 11h30 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Entrée libre

Début : 2026-03-14T11:30:00+01:00 – 2026-03-14T12:30:00+01:00

Fin : 2026-03-14T11:30:00+01:00 – 2026-03-14T12:30:00+01:00

Lauréat du Prix de la Note Bleue 2026 (tremplin Action Jazz), L’Albatros mêle influences rock, musiques du monde et jazz. Le groupe explore le voyage sous toutes ses formes : intérieur, migratoire et imaginaire. Un moment suspendu à partager ensemble.

Renseignements : Médiathèque Jacques Ellul – 05 57 93 67 00 – mediatheques@mairie-pessac.fr

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« link »: « mailto:mediatheques@mairie-pessac.fr »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.

L’Albatros

David Bert