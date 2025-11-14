Concert du mois Nanook Salle Polyvalente Saint-Martin de Bréhal Bréhal

Concert du mois Nanook

Salle Polyvalente Saint-Martin de Bréhal 8 Avenue de l’Hippodrome Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 21:00:00

fin : 2025-11-14 23:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Groupe originaire du Groenland Tournée internationale.

Dans le cadre du jumelage entre Granville et Uummannaq, village groenlandais situé sur l’île du même nom, à 600 km au nord du cercle polaire, les habitants du Pays granvillais ont quelques mois pour se familiariser avec la langue et la culture de ce pays d’icebergs et de glaciers, de pêche et de chasse, où l’hospitalité et le respect de la nature sont primordiaux. A l’occasion de la semaine Aluu Le Groenland à Granville , le groupe de rock Nanook, créé en 2008, se produit pour la première fois en France, avec un concert entre rock mélodieux, pop et musique traditionnelle groenlandaise. Tikiluaritsi ! Bienvenue dans l’univers de ces idoles groenlandaises, Beatles version kalaallisut (la langue officielle groenlandaise) ! .

Salle Polyvalente Saint-Martin de Bréhal 8 Avenue de l’Hippodrome Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@brehal.fr

English : Concert du mois Nanook

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert du mois Nanook Bréhal a été mis à jour le 2025-10-28 par OTGTM BIT Granville