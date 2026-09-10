Informations pratiques

Granville

Concert du mois Nos Marins

Place Maréchal Foch Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-12 20:30:00

fin : 2027-02-12

Date(s) :

2027-02-12

Un concert unique avec les deux musiciens (Florent Vintrigner et Pierre Luquet) de la Rue Kétanou !

Nos Marins est un projet atypique qui est né de l’envie de donner la parole à celles et ceux qui la prenaient le moins.

Nos Marins, c’est un amour partagé des mots, des mélodies et des gens avec l’envie de dépeindre la mer en chansons.

Nos Marins, c’est enfin la rencontre de deux univers tempétueux la grande bleue et la musique.

Des chansons aux mots justes, à la fois émouvantes, entraînantes et espiègles, mais toujours pleines de fantaisie. .

Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@ville-brehal.fr

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English : Concert du mois Nos Marins

L’événement Concert du mois Nos Marins Granville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Granville Terre et Mer