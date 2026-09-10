Concert du mois Nos Marins Granville
vendredi 12 février 2027 · Granville
Informations pratiques
Granville
Concert du mois Nos Marins
Place Maréchal Foch Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-12 20:30:00
fin : 2027-02-12
Date(s) :
2027-02-12
Un concert unique avec les deux musiciens (Florent Vintrigner et Pierre Luquet) de la Rue Kétanou !
Nos Marins est un projet atypique qui est né de l’envie de donner la parole à celles et ceux qui la prenaient le moins.
Nos Marins, c’est un amour partagé des mots, des mélodies et des gens avec l’envie de dépeindre la mer en chansons.
Nos Marins, c’est enfin la rencontre de deux univers tempétueux la grande bleue et la musique.
Des chansons aux mots justes, à la fois émouvantes, entraînantes et espiègles, mais toujours pleines de fantaisie. .
Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@ville-brehal.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert du mois Nos Marins
L’événement Concert du mois Nos Marins Granville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Granville (Manche)
- Visite commentée Musée Christian Dior Granville 10 septembre 2026
- Chausey Grandes Marées, histoire et découverte de l’estran Granville 11 septembre 2026
- Atelier TATAKI-ZOMÉ avec le Temps des Cueillettes Entrée par le porche, 1ère porte à gauche Granville 12 septembre 2026
- Festival Fanfares à L’Ouest 2e édition Granville 12 septembre 2026
- Rassemblement mensuel automobile club de Granville Granville 13 septembre 2026