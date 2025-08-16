Concert du mois Oldelaf salle polyvalente Saint-Martin de Bréhal Bréhal

Concert du mois Oldelaf

salle polyvalente Saint-Martin de Bréhal 8 Avenue de l’Hippodrome Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 21:00:00

fin : 2026-03-13 23:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Oldelaf, le chantre de la tristitude , chroniqueur de La Bande originale depuis août 2024 après avoir régulièrement égaillé les ondes avec ses pastiches égrillards et potaches, est un artiste hors normes. Il mâtine la drôlerie de tendresse, un brin désabusé et un poil moqueur. Reprenant avec humour les styles de musique populaire, de la variété à l’électro pop ou à la folk, il se moque des grands et des petits, des bobos et des beaufs, et se gausse en même temps qu’il émeut. En trio, il met à l’honneur son dernier album, L’Aventure. Entre deux nouveautés, il revisite ses standards désopilants, toujours très attendus par ses inconditionnels. Bel esprit et bonne humeur on peut rire de tout à condition de le faire avec talent ! .

salle polyvalente Saint-Martin de Bréhal 8 Avenue de l’Hippodrome Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@brehal.fr

English : Concert du mois Oldelaf

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert du mois Oldelaf Bréhal a été mis à jour le 2025-10-28 par OTGTM BIT Granville