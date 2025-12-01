Concert du mois Quidam(s) Quartet Bréhal Bréhal

Bréhal 8 Avenue de l’Hippodrome Bréhal Manche

Début : 2025-12-13 21:00:00

fin : 2025-12-13 23:00:00

2025-12-13

Le quartet normand présente un nouveau tour de chant en forme de galerie de portraits. On y découvre les héros ordinaires qui peuplent notre quotidien et dont seul l’oeil attentif du poète peut saisir la beauté. A l’instar de Francis Scott Fitzgerald, les quatre complices pérégrinent en musique dans l’ordinaire humain pour le magnifier J’ai vu quelque chose de trop grand pour moi et je reviens les yeux rougis par ce que j’ai vu. La mer, l’azur et la pluie, le vent, le pain du partage, l’amitié et le rire des filles Fabrice Hervé chante le métier d’être humain et Bernard Ariu, Christophe Lefèvre et Benjamin De Saint Léger l’accompagnent en alliant puissance et délicatesse, rythmes enflammés et ballades nostalgiques. .

Bréhal 8 Avenue de l’Hippodrome Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@brehal.fr

