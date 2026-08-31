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Concert du mois – Sanseverino x Lise Cabaret Rue du Général de Gaulle Bréhal

vendredi 9 avril 2027 · Rue du Général de Gaulle · Bréhal

Concert du mois – Sanseverino x Lise Cabaret Rue du Général de Gaulle Bréhal

Informations pratiques

Début
vendredi 9 avril 2027
Fin
vendredi 9 avril 2027
Heure de début
21:00:00
Lieu
Rue du Général de Gaulle
Adresse
Halle au blé de Bréhal
Ville
50290 Bréhal
Département
Manche
Tarif

Bréhal

Concert du mois – Sanseverino x Lise Cabaret

Rue du Général de Gaulle Halle au blé de Bréhal Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-09 21:00:00
fin : 2027-04-09

Date(s) :
2027-04-09

Quand Lise Cabaret rencontrent le swing mordant et l’humour de Sanseverino, l’alchimie opère. Leur duo, à la fois poétique, drôle et engagé, fait dialoguer deux univers singuliers aux sensibilités complémentaires. Guitares manouches, verbe libre et énergie scénique composent un moment rare, vibrant et complice.   .

Rue du Général de Gaulle Halle au blé de Bréhal Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24  communication@ville-brehal.fr

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English : Concert du mois – Sanseverino x Lise Cabaret

L’événement Concert du mois – Sanseverino x Lise Cabaret Bréhal a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Granville Terre et Mer

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