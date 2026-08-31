Concert du mois – Sanseverino x Lise Cabaret Rue du Général de Gaulle Bréhal

vendredi 9 avril 2027 · Rue du Général de Gaulle · Bréhal

Informations pratiques

Bréhal

Concert du mois – Sanseverino x Lise Cabaret

Rue du Général de Gaulle Halle au blé de Bréhal Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-09 21:00:00

fin : 2027-04-09

Date(s) :

2027-04-09

Quand Lise Cabaret rencontrent le swing mordant et l’humour de Sanseverino, l’alchimie opère. Leur duo, à la fois poétique, drôle et engagé, fait dialoguer deux univers singuliers aux sensibilités complémentaires. Guitares manouches, verbe libre et énergie scénique composent un moment rare, vibrant et complice. .

Rue du Général de Gaulle Halle au blé de Bréhal Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@ville-brehal.fr

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English : Concert du mois – Sanseverino x Lise Cabaret

L’événement Concert du mois – Sanseverino x Lise Cabaret Bréhal a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Granville Terre et Mer