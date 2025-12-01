Concert Du monde au balcon chante Nougaro Salle polyvalente Pontorson
Concert Du monde au balcon chante Nougaro Salle polyvalente Pontorson samedi 13 décembre 2025.
Concert Du monde au balcon chante Nougaro
Salle polyvalente 45 chaussée de Villechérel Pontorson Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13 22:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Les voix, que l’on imbrique et que l’on mêle.
Au nombre de 3, elles rendent hommage à ce grand poète Claude Nougaro.
Du Monde au balcon c’est une balade dans le répertoire de ce grand homme qui chantait les femmes comme il les aimait. A leur tour, Virginie, Natacha et Marie lui rendent un hommage féminin et poétique dans un tour de chant a capella. Envoûtant ! .
Salle polyvalente 45 chaussée de Villechérel Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 40 49 10 09 ocac.pontorson@gmail.com
English : Concert Du monde au balcon chante Nougaro
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Du monde au balcon chante Nougaro Pontorson a été mis à jour le 2025-10-28 par OT MSM Normandie BIT Genêts