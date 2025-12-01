Concert Du monde au balcon chante Nougaro Salle polyvalente Pontorson

Concert Du monde au balcon chante Nougaro

Salle polyvalente 45 chaussée de Villechérel Pontorson Manche

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

2025-12-13

Les voix, que l’on imbrique et que l’on mêle.

Au nombre de 3, elles rendent hommage à ce grand poète Claude Nougaro.

Du Monde au balcon c’est une balade dans le répertoire de ce grand homme qui chantait les femmes comme il les aimait. A leur tour, Virginie, Natacha et Marie lui rendent un hommage féminin et poétique dans un tour de chant a capella. Envoûtant ! .

Salle polyvalente 45 chaussée de Villechérel Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 40 49 10 09 ocac.pontorson@gmail.com

