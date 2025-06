Concert du New Albany Symphony Orchestra à Figeac – Figeac 22 juin 2025 13:00

Concert du New Albany Symphony Orchestra à Figeac Église Notre-Dame du Puy Figeac

Gratuit

2025-06-22 13:00:00

2025-06-22 14:30:00

2025-06-22

Dans le cadre de leur tournée européenne, les musiciens de l’orchestre symphonique de New Albany (Ohio, USA) proposent un concert exceptionnel à Figeac.

Concert de musique symphonique qui réunit un orchestre et une chorale dans l’église Notre-Dame du Puy de Figeac. .

Église Notre-Dame du Puy

Figeac 46100 Lot Occitanie +33 4 94 78 63 84

English :

As part of their European tour, the musicians of the New Albany Symphony Orchestra (Ohio, USA) offer an exceptional concert in Figeac.

German :

Im Rahmen ihrer Europatournee bieten die Musiker des Symphonieorchesters von New Albany (Ohio, USA) ein außergewöhnliches Konzert in Figeac an.

Italiano :

Nell’ambito del loro tour europeo, i musicisti della New Albany Symphony Orchestra (Ohio, USA) propongono un concerto speciale a Figeac.

Espanol :

En el marco de su gira europea, los músicos de la Orquesta Sinfónica de New Albany (Ohio, EE UU) ofrecen un concierto especial en Figeac.

