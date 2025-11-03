Concert du Nouveau Choeur Tuffé Val de la Chéronne

Concert du Nouveau Choeur

Eglise St Pierre Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Début : 2025-11-03 21:20:00

fin : 2025-11-03

2025-11-03

Le Nouveau Choeur chants du ciel et de la terre.

Concert du Nouveau Choeur sous la direction de IGOR MYKHAILEVSKY.

Venez écouter les Chants du ciel et de la terre. Chants orthodoxes et traditionnels Ukrainiens.

Entrée participation libre .

Eglise St Pierre Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 81 90 90 02

