Concert du Nouvel An 2026 Charleval

Concert du Nouvel An 2026 Charleval dimanche 25 janvier 2026.

Concert du Nouvel An 2026

87 Gr Grande Rue Charleval Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 14:30:00
fin : 2026-01-25 16:00:00

Date(s) :
2026-01-25

L’Harmonie municipale de Charleval présente le Concert du Nouvel An 2026
Spécial 80’s
Solos, duos, trios par les élèves de l’Harmonie
14h30 Salle Charles IX
Entrée Gratuite   .

87 Gr Grande Rue Charleval 27380 Eure Normandie +33 2 32 49 01 32 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert du Nouvel An 2026

L’événement Concert du Nouvel An 2026 Charleval a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Lyons Andelle