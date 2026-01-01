Concert du Nouvel An 2026 Charleval
Concert du Nouvel An 2026 Charleval dimanche 25 janvier 2026.
Concert du Nouvel An 2026
87 Gr Grande Rue Charleval Eure
Début : 2026-01-25 14:30:00
fin : 2026-01-25 16:00:00
2026-01-25
L’Harmonie municipale de Charleval présente le Concert du Nouvel An 2026
Spécial 80’s
Solos, duos, trios par les élèves de l’Harmonie
14h30 Salle Charles IX
Entrée Gratuite .
87 Gr Grande Rue Charleval 27380 Eure Normandie +33 2 32 49 01 32
