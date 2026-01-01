Concert du Nouvel An 2026 Charleval

Concert du Nouvel An 2026

87 Gr Grande Rue Charleval Eure

Début : 2026-01-25 14:30:00

fin : 2026-01-25 16:00:00

2026-01-25

L’Harmonie municipale de Charleval présente le Concert du Nouvel An 2026

Spécial 80’s

Solos, duos, trios par les élèves de l’Harmonie

14h30 Salle Charles IX

Entrée Gratuite .

87 Gr Grande Rue Charleval 27380 Eure Normandie +33 2 32 49 01 32

