Concert du nouvel an 2026 Grand-Charmont

Salle polyvalente Marcel Dubois Grand-Charmont Doubs
L’Harmonie de Grand-Charmont vous donne RDV le SAMEDI 17 JANVIER 2026 à 20h00 Salle Polyvalente de Grand-Charmont, pour son concert de nouvel an !
En première partie écoutez le concert des professeurs de notre école de musique et la prestation de son orchestre cadet. .
Salle polyvalente Marcel Dubois Grand-Charmont 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 34 28 75 mic.sepulchre@orange.fr
