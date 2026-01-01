Concert du nouvel an 2026 Grand-Charmont

Concert du nouvel an 2026

Salle polyvalente Marcel Dubois Grand-Charmont Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17 23:00:00

Date(s) :

2026-01-17

L’Harmonie de Grand-Charmont vous donne RDV le SAMEDI 17 JANVIER 2026 à 20h00 Salle Polyvalente de Grand-Charmont, pour son concert de nouvel an !

En première partie écoutez le concert des professeurs de notre école de musique et la prestation de son orchestre cadet. .

Salle polyvalente Marcel Dubois Grand-Charmont 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 34 28 75 mic.sepulchre@orange.fr

