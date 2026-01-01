Concert du nouvel an 2026 Nommay Nommay

Concert du nouvel an 2026 Nommay

salle Jacques Prévert Nommay Doubs

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31 20:30:00

2026-01-31

L’Harmonie de Grand-Charmont vous donne RDV le SAMEDI 137JANVIER 2026 à 20h00 Salle Jacques Prévert de Nommay, pour son concert de nouvel an 2026 !

En première partie écoutez le concert des professeurs de notre école de musique et la prestation de son orchestre junior. .

salle Jacques Prévert Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 34 28 75 mic.sepulchre@orange.fr

