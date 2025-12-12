Concert du Nouvel An à la Plaine-sur-Mer Espace sports et loisirs La Plaine-sur-Mer

Concert du Nouvel An à la Plaine-sur-Mer

Débutez l’année avec beaucoup d’émotion en perspective en compagnie du groupe musical The Woodpickers !



La mairie de la Plaine-sur-Mer vous invite au concert du Nouvel An, avec The Woodpickers pour fêter la nouvelle année !

Après une prestation remarquée lors des Mercredis aux Lakas en 2024, le groupe nantais The Woodpickers revient à La Plaine-sur-Mer sur la scène de l’Espace Sports et Loisirs.

Au programme

The Woodpickers revisite les titres d’artistes qui ont marqué des générations Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel, Gérald de Palmas, Téléphone, Coldplay, Les Beatles, Oasis et bien d’autres encore.

À propos de The Woodpickers

The Woodpickers est un groupe nantais qui mêle avec énergie folk, bluegrass et influences américaines. Portés par des harmonies vocales chaleureuses et des instruments acoustiques comme la guitare, la mandoline ou le banjo, ils proposent une musique à la fois authentique et festive. Sur scène, leur complicité et leur sens du groove créent une atmosphère conviviale qui séduit rapidement le public.

Infos pratiques

Tout public

Gratuit

Sans réservation

English :

Start the new year with a bang by joining musical group The Woodpickers!

