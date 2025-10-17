Concert du nouvel an à l’Abbatiale Saint-Ouen Abbatiale Saint-Ouen Rouen

Concert du nouvel an à l’Abbatiale Saint-Ouen

Abbatiale Saint-Ouen 25 Place du Général de Gaulle Rouen Seine-Maritime

L’Association de l’Abbatiale Saint-Ouen de Rouen a le plaisir d’organiser son traditionnel Concert du Nouvel An, qui se tiendra le jeudi 1er janvier 2026 à 17h dans le cadre exceptionnel de l’abbatiale Saint-Ouen.

Ce rendez-vous musical, unique à Rouen en ce jour férié, offre une occasion rare aux visiteurs et habitants de découvrir ou redécouvrir la ville sous un angle culturel et patrimonial.

Le programme mettra à l’honneur le grand orgue Aristide Cavaillé-Coll, interprété par Jean-Baptiste Monnot, organiste titulaire de l’instrument. Un moment musical exceptionnel pour débuter l’année dans la beauté et la sérénité, au cœur d’un monument emblématique de la ville.

L’abbatiale n’étant pas chauffée, nous vous invitons à prévoir des vêtements chauds

Entrée 10€ 7 € Adhérents 5 € .

