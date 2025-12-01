Concert du Nouvel An à l’Abbaye du Valasse Grande Halle Gruchet-le-Valasse

Concert du Nouvel An à l’Abbaye du Valasse

Comme chaque année, le Conservatoire de Caux Seine agglo monte sur scène dans la Grande Halle de l’Abbaye du Valasse pour son concert du nouvel an.

Deux représentations sont programmées, la première en soirée le samedi 10 janvier 2026 à 20h30, la seconde le dimanche 11 janvier 2023 à 16h.

Un diner le samedi et un déjeuner le dimanche sont également organisés pour se restaurer avant le concert. Attention, le nombre de place est limité. Il est impératif de réserver. .

