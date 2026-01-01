Concert du Nouvel An à l’Oratoire du Louvre Oratoire du Louvre Paris

Programme :

Chants de Scarlatti , Haendel , Vivaldi , Britten , Ravel … par la Filière voix 2 nd cycle, direction Didier Seutin et Joséphine Riffier

par des élèves de la classe de musique de chambre de Frédéric Lainé Ave verum et Lacrymosa de Mozart, Stabat mater de Rheinberger, Après un rêve de Fauré, par le Chœur d’adultes du conservatoire, direction Aurélien Adhumeau

Le conservatoire Mozart donne son concert du Nouvel An à l’Oratoire du Louvre le samedi 10 janvier à 17h30

Le samedi 10 janvier 2026

de 17h30 à 19h00

gratuit Tout public.

Oratoire du Louvre 145 rue Saint-Honoré 75001 Paris



