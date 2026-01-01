Concert du Nouvel An à l’Oratoire du Louvre Oratoire du Louvre Paris
Concert du Nouvel An à l’Oratoire du Louvre Oratoire du Louvre Paris samedi 10 janvier 2026.
Programme :
- Chants de Scarlatti, Haendel, Vivaldi, Britten, Ravel… par la Filière voix 2nd cycle, direction Didier Seutin et Joséphine Riffier
- Final du quatuor n°1 op.25 en sol mineur de Brahms par des élèves de la classe de musique de chambre de Frédéric Lainé
- Ave verum et Lacrymosa de Mozart, Stabat mater de Rheinberger, Après un rêve de Fauré, par le Chœur d’adultes du conservatoire, direction Aurélien Adhumeau
Le conservatoire Mozart donne son concert du Nouvel An à l’Oratoire du Louvre le samedi 10 janvier à 17h30
Le samedi 10 janvier 2026
de 17h30 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-10T18:30:00+01:00
fin : 2026-01-10T20:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-10T17:30:00+02:00_2026-01-10T19:00:00+02:00
Oratoire du Louvre 145 rue Saint-Honoré 75001 Paris
Afficher la carte du lieu Oratoire du Louvre et trouvez le meilleur itinéraire