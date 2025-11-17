Concert du Nouvel An à Lyon Palais Bondy – Salle Molière Lyon Vendredi 26 décembre, 20h00 à partir de 20€, voir plan de la salle et catégorie

✨ Le 26 décembre, vivez un moment d’exception avec Musicâme France à la Salle Molière : un concert magique pour prolonger l’esprit de Noël. ✨

### ** Concert de fin d’année à Lyon**

L’ensemble Musicâme France vous donne rendez-vous le 26 décembre à 20h au Palais Bondy – Salle Molière pour un concert exceptionnel, alliant raffinement musical et magie des fêtes.

Laissez-vous emporter par un moment hors du temps, entre émotion et beauté, pour prolonger l’esprit de Noël dans un cadre d’exception. ✨

**Programme:**

G.Rossini : Guillaume Tell – Ouverture

J.Strauss II : Le beau bleu Danube

P.I.Tchaïkovsky : “Casse-noisette” – La valse des fleurs

A.Thomas : Fantaisie pour flûte sur l’Opéra Mignon

P.Sarasate : Les airs bohémiens

J.S.Bach : Concerto pour 2 violons en Ré min. – Allegro version Jazz

D.Popper : Danse des elfes

G.Verdi : Fantaisie pour flûte sur l’opéra La Traviata

L.Armstrong : What a wonderful world

A.Vivaldi : Les Quatre Saisons: Concerto en Fa min “l’hiver”

J.Strauss : La marche de Radetzky

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-26T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-26T21:15:00.000+01:00

Palais Bondy – Salle Molière 20 quai Bondy 69005 Lyon Lyon 5e Arrondissement Lyon 69005 Métropole de Lyon