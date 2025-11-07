Concert du Nouvel an à Paris Oratoire du Louvre Paris
Concert du Nouvel an à Paris Oratoire du Louvre Paris Mardi 30 décembre, 20h00 40 € Catégorie Prestige Placement privilégié au plus près des artistes, pour une immersion musicale incomparable
30 € Catégorie Essentielle Placement au centre pour profiter pleinement du concert
Concert du Nouvel An à Paris ! Musicâme France à l’Oratoire du Louvre, un moment de lumière et d’harmonie pour accueillir 2026.
** Concert du Nouvel an à Paris**
Pour célébrer les fêtes et accueillir 2026, l’ensemble Musicâme France vous invite à l’Oratoire du Louvre pour un concert empreint de ferveur et de lumière.
Un moment suspendu où la musique unit les cœurs et fait résonner la promesse d’une nouvelle année.
**✨ Réservez vos places dès maintenant !**
**Artistes :** Flûtes : Issam Garfi ; Violon-solo Jan Orawiec, 2nd violon Christophe Quatremer ; Alto Florian Deschodt ; Violoncelle Sary Khalife
**Programme**
* G.Rossini : Guillaume Tell – Ouverture
* J.Strauss II : Le beau bleu Danube
* P.I.Tchaïkovsky : “Casse-noisette” – La valse des fleurs
* A.Thomas : Fantaisie pour flûte sur l’Opéra Mignon
* P.Sarasate : Les airs bohémiens
* J.S.Bach : Concerto pour 2 violons en Ré min. – Allegro version Jazz
* D.Popper : Danse des elfes
* G.Verdi : Fantaisie pour flûte sur l’opéra La Traviata
* L.Armstrong : What a wonderful world
* A.Vivaldi : Les Quatre Saisons: Concerto en Fa min “l’hiver”
* J.Strauss : La marche de Radetzky
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-30T20:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-30T21:15:00.000+01:00
Oratoire du Louvre Paris