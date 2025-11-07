Concert du Nouvel an à Paris Oratoire du Louvre Paris Mardi 30 décembre, 20h00 40 € Catégorie Prestige Placement privilégié au plus près des artistes, pour une immersion musicale incomparable

30 € Catégorie Essentielle Placement au centre pour profiter pleinement du concert

Billetterie en ligne ou téléphone 07.49.97.97.08

Concert du Nouvel An à Paris ! Musicâme France à l’Oratoire du Louvre, un moment de lumière et d’harmonie pour accueillir 2026.

Pour célébrer les fêtes et accueillir 2026, l’ensemble Musicâme France vous invite à l’Oratoire du Louvre pour un concert empreint de ferveur et de lumière.

Un moment suspendu où la musique unit les cœurs et fait résonner la promesse d’une nouvelle année.

**✨ Réservez vos places dès maintenant !**

**Artistes :** Flûtes : Issam Garfi ; Violon-solo Jan Orawiec, 2nd violon Christophe Quatremer ; Alto Florian Deschodt ; Violoncelle Sary Khalife

**Programme**

* G.Rossini : Guillaume Tell – Ouverture

* J.Strauss II : Le beau bleu Danube

* P.I.Tchaïkovsky : “Casse-noisette” – La valse des fleurs

* A.Thomas : Fantaisie pour flûte sur l’Opéra Mignon

* P.Sarasate : Les airs bohémiens

* J.S.Bach : Concerto pour 2 violons en Ré min. – Allegro version Jazz

* D.Popper : Danse des elfes

* G.Verdi : Fantaisie pour flûte sur l’opéra La Traviata

* L.Armstrong : What a wonderful world

* A.Vivaldi : Les Quatre Saisons: Concerto en Fa min “l’hiver”

* J.Strauss : La marche de Radetzky

https://musicamefrance.com/concert/concert-musicame-du-nouvel-an-paris/ 07.49.97.97.08

Oratoire du Louvre Paris