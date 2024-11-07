Concert du Nouvel An à Senlis

6-8 Rue des Jardiniers Senlis Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 16:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

L’orchestre d’Harmonie, l’orchestre Junior et l’orchestre à Cordes du conservatoire municipal vous attendent pour leur grand concert annuel le dimanche 1er février 2026 au Manège Ordener à 16h.

Les musiciens et leurs chefs Mr GRIMONT et Mr PAUTET vous ont préparé un programme qui ravira vos papilles auditives et SOL-licitera votre esprit musical.

Venez nombreux pour partager ce moment et n’oubliez pas de réserver vos places à partir du 5 janvier 2026.

Entrée gratuite, réservation obligatoire au 03.44.60.95.09 ou à conservatoire@ville-senlis.fr

Manège du quartier Ordener 6-8 rue des Jardiniers 60300 Senlis

6-8 Rue des Jardiniers Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 60 95 09 conservatoire@ville-senlis.fr

English :

The Concert Band, Junior Band and String Orchestra of the Municipal Conservatory look forward to welcoming you to their annual concert on Sunday February 1, 2026 at the Manège Ordener at 4pm.

The musicians and their conductors Mr GRIMONT and Mr PAUTET have prepared a program that will delight your taste buds and SOL-licit your musical spirit.

Don?t forget to reserve your seats from January 5, 2026.

Free admission, booking essential on 03.44.60.95.09 or conservatoire@ville-senlis.fr

Manège du quartier Ordener 6-8 rue des Jardiniers 60300 Senlis

L’événement Concert du Nouvel An à Senlis Senlis a été mis à jour le 2024-11-07 par Chantilly-Senlis Tourisme