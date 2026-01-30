Concert du nouvel an Afghan Tours
Concert du nouvel an Afghan Tours vendredi 20 mars 2026.
Concert du nouvel an Afghan
15 Place de Châteauneuf Tours Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Vendredi 2026-03-20 20:30:00
fin : 2026-03-20 22:30:00
2026-03-20
Pour Nawruz, le nouvel an afghan, nous organisons un concert à Tours: rubab, chant, percussions, par les frères Garcia qui ont su capter l’âme de la musique afghane, même dans le chant, qui a épaté les Afghans présents lors de leur dernier concert.
15 Place de Châteauneuf Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 01 19 73 71 nicolechav37@gmail.com
