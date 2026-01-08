Concert du Nouvel an Aire-sur-l’Adour
Concert du Nouvel an Aire-sur-l’Adour dimanche 18 janvier 2026.
Concert du Nouvel an
Centre d’animation Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU SUD-OUEST
COLLECTIF ATURIN MUTIQUE Et ART/ DE LA ICENE
CONCERT DU NOUVEL AN
Dimanche 18 janvier à 16h
Centre d’animation je d’Aire sur l’Adour
ENTRÉE 15€ GRATUIT JUSQU’À 18 ANS
Réservation office de tourisme d’Aire sur l’Adour 05.58.71.64.70 .
Centre d’animation Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert du Nouvel an
L’événement Concert du Nouvel an Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-01-05 par Tourisme Aire Eugénie