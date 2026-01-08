Concert du Nouvel an Aire-sur-l’Adour

Concert du Nouvel an Aire-sur-l’Adour dimanche 18 janvier 2026.

Centre d’animation Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-01-18
2026-01-18

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU SUD-OUEST
COLLECTIF ATURIN MUTIQUE Et ART/ DE LA ICENE
CONCERT DU NOUVEL AN
Dimanche 18 janvier à 16h
Centre d’animation je d’Aire sur l’Adour
ENTRÉE 15€ GRATUIT JUSQU’À 18 ANS
Réservation office de tourisme d’Aire sur l’Adour 05.58.71.64.70   .

Centre d’animation Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70 

