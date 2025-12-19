Concert du Nouvel An Arsenal Salle de l’Arsenal Toul
Concert du Nouvel An Arsenal Salle de l’Arsenal Toul dimanche 11 janvier 2026.
Concert du Nouvel An Arsenal
Salle de l’Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-01-11 16:00:00
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
Concert de l’orchestre de Commercy pour la nouvelle année.
Entrée libreTout public
0 .
Salle de l’Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 76 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
New Year’s concert by the Commercy orchestra.
Free admission
L’événement Concert du Nouvel An Arsenal Toul a été mis à jour le 2025-12-19 par MT TERRES TOULOISES