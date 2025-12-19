Concert du Nouvel An Arsenal Salle de l’Arsenal Toul

Concert du Nouvel An Arsenal

Concert de l’orchestre de Commercy pour la nouvelle année.

Entrée libreTout public

Salle de l’Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 76 24

New Year’s concert by the Commercy orchestra.

Free admission

L’événement Concert du Nouvel An Arsenal Toul a été mis à jour le 2025-12-19 par MT TERRES TOULOISES