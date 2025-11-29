Concert du Nouvel An au carillon Eglise Saint Jacques Châtellerault

Concert du Nouvel An au carillon

Eglise Saint Jacques 2 Petite Rue Saint-Jacques Châtellerault Vienne

Concert du Nouvel An (répertoire viennois), au carillon par les carillonneurs de Châtellerault. RV parvis de l’église Saint Jacques. .

Eglise Saint Jacques 2 Petite Rue Saint-Jacques Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine acbc86100@gmail.com

