Concert du Nouvel An au Château de Chantilly

Rue du Connétable Chantilly Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 16:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-25

Le rendez-vous incontournable du nouvel an !

Cette 9ème édition du concert de Nouvel An de l’Orchestre Philharmonique de l’Oise coïncide avec le bicentenaire de la Société Philharmonique de Beauvais qui lui a donné naissance. 1825 est aussi le bicentenaire de la naissance de Johann Strauss II. Le programme 2025 s’imprègne de ces anniversaires en mettant à l’honneur l’ouverture d’un opéra bouffe que Gioachino Rossini composa en 1825, ainsi que quelques unes des œuvres les plus emblématiques de Johann Strauss fils. Sont également invités à la fête Johann Straus père, Georges Bizet, Hans-Cristian Lumbye, Jacques Offenbach ainsi que le très contemporain compositeur mexicain, Arturo Marquez.

Direction

Le concert de cette année est dirigé par Sylvain LECLERC qui a déjà brillamment dirigé l’Orchestre à plusieurs reprises dans les salles Beauvaisiennes et que le public Cantilien aura le bonheur de découvrir à son tour.

Programme

2 séances au choix

– Samedi 24 janvier 2024 à 20h30

– Dimanche 25 janvier 2024 à 16h

Durée 2 heures

Tarifs

– Plein tarif 32 €

– Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

– 19€ pour les jeunes de 7 à 17 ans

Réservation sur le site billetweb.

Le rendez-vous incontournable du nouvel an !

Cette 9ème édition du concert de Nouvel An de l’Orchestre Philharmonique de l’Oise coïncide avec le bicentenaire de la Société Philharmonique de Beauvais qui lui a donné naissance. 1825 est aussi le bicentenaire de la naissance de Johann Strauss II. Le programme 2025 s’imprègne de ces anniversaires en mettant à l’honneur l’ouverture d’un opéra bouffe que Gioachino Rossini composa en 1825, ainsi que quelques unes des œuvres les plus emblématiques de Johann Strauss fils. Sont également invités à la fête Johann Straus père, Georges Bizet, Hans-Cristian Lumbye, Jacques Offenbach ainsi que le très contemporain compositeur mexicain, Arturo Marquez.

Direction

Le concert de cette année est dirigé par Sylvain LECLERC qui a déjà brillamment dirigé l’Orchestre à plusieurs reprises dans les salles Beauvaisiennes et que le public Cantilien aura le bonheur de découvrir à son tour.

Programme

2 séances au choix

– Samedi 24 janvier 2024 à 20h30

– Dimanche 25 janvier 2024 à 16h

Durée 2 heures

Tarifs

– Plein tarif 32 €

– Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

– 19€ pour les jeunes de 7 à 17 ans

Réservation sur le site billetweb. .

Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 27 31 80

English :

The must-see New Year’s event!

This 9th edition of the Orchestre Philharmonique de l’Oise?s New Year?s concert coincides with the bicentenary of the Société Philharmonique de Beauvais, which gave birth to the orchestra. 1825 is also the bicentenary of the birth of Johann Strauss II. The 2025 program reflects these anniversaries, featuring the overture to an opera buffa composed by Gioachino Rossini in 1825, as well as some of Johann Strauss fils? most emblematic works. Other guests include Johann Strauss père, Georges Bizet, Hans-Cristian Lumbye, Jacques Offenbach and the contemporary Mexican composer Arturo Marquez.

Direction:

This year?s concert is conducted by Sylvain LECLERC, who has already brilliantly led the Orchestra on several occasions in Beauvais?s concert halls, and whom the Cantilien public will have the pleasure of discovering in his turn.

Program

2 sessions to choose from

? Saturday, January 24, 2024 at 8:30 pm

? Sunday, January 25, 2024 at 4pm

Duration: 2 hours

Prices

– Full price: 32?

– Free for children under 6

– 19? for children aged 7 to 17

Reservations on ticketweb.

German :

Der unumgängliche Termin für das neue Jahr!

Das 9. Neujahrskonzert des Orchestre Philharmonique de l’Oise fällt mit dem 200-jährigen Jubiläum der Société Philharmonique de Beauvais zusammen, die das Orchester ins Leben gerufen hat. 1825 ist auch der 200. Jahrestag der Geburt von Johann Strauss II. Das Programm 2025 greift diese Jubiläen auf, indem es die Ouvertüre zu einer Opera buffa, die Gioachino Rossini 1825 komponierte, sowie einige der symbolträchtigsten Werke von Johann Strauss Sohn in den Mittelpunkt stellt. Weitere Gäste sind Johann Straus Vater, Georges Bizet, Hans-Cristian Lumbye, Jacques Offenbach und der zeitgenössische mexikanische Komponist Arturo Marquez.

Leitung

Das diesjährige Konzert wird von Sylvain LECLERC geleitet, der das Orchester bereits mehrfach in den Sälen von Beauvais glänzend dirigiert hat und den das Publikum in Cantilien nun seinerseits entdecken darf.

Programm

2 Sitzungen zur Auswahl

? Samstag, 24. Januar 2024 um 20:30 Uhr

? Sonntag, 25. Januar 2024 um 16 Uhr

Dauer: 2 Stunden

Tarife

– Voller Preis: 32 ?

– Kostenlos für Kinder unter 6 Jahren

– 19? für Jugendliche von 7 bis 17 Jahren

Reservierung auf der Website billetweb.

Italiano :

Il posto giusto per il nuovo anno!

Questa nona edizione del concerto di Capodanno dell’Orchestre Philharmonique de l’Oise coincide con il bicentenario della Société Philharmonique de Beauvais, che ha dato vita all’orchestra. il 1825 è anche il bicentenario della nascita di Johann Strauss II. Il programma del 2025 riflette questi anniversari presentando l’ouverture di un’opera buffa composta da Gioachino Rossini nel 1825, oltre ad alcune delle opere più emblematiche di Johann Strauss Jr. Ai festeggiamenti sono invitati anche Johann Strauss père, Georges Bizet, Hans-Cristian Lumbye, Jacques Offenbach e il compositore messicano contemporaneo Arturo Marquez.

Direzione:

Il concerto di quest’anno è diretto da Sylvain LECLERC, che ha già brillantemente diretto l’Orchestra in diverse occasioni nelle sale da concerto di Beauvais e che il pubblico di Cantilien avrà il piacere di scoprire a sua volta.

Programma

2 sessioni tra cui scegliere:

? Sabato 24 gennaio 2024 alle 20.30

? Domenica 25 gennaio 2024 alle 16.00

Durata: 2 ore

Biglietti

– Prezzo intero: 32?

– Gratuito per i bambini sotto i 6 anni

– 19? per i giovani dai 7 ai 17 anni

Prenotazioni sul sito ticketweb.

Espanol :

El lugar donde hay que estar en Año Nuevo

Esta 9ª edición del concierto de Año Nuevo de la Orchestre Philharmonique de l’Oise coincide con el bicentenario de la Société Philharmonique de Beauvais, que dio origen a la orquesta. 1825 es también el bicentenario del nacimiento de Johann Strauss II. El programa de 2025 refleja estos aniversarios presentando la obertura de una ópera bufa compuesta por Gioachino Rossini en 1825, así como algunas de las obras más emblemáticas de Johann Strauss Jr. Johann Strauss padre, Georges Bizet, Hans-Cristian Lumbye, Jacques Offenbach y el muy contemporáneo compositor mexicano Arturo Márquez también están invitados a los festejos.

Dirección:

El concierto de este año está dirigido por Sylvain LECLERC, que ya ha dirigido brillantemente a la Orquesta en varias ocasiones en las salas de concierto de Beauvais, y a quien el público de Cantilien tendrá el placer de descubrir a su vez.

Programa

2 sesiones a elegir:

? Sábado 24 de enero de 2024 a las 20.30 h

? Domingo 25 de enero de 2024 a las 16.00 h

Duración: 2 horas

Entradas

– Precio completo: 32?

– Gratis para menores de 6 años

– 19? para jóvenes de 7 a 17 años

Reservas en el sitio ticketweb.

L’événement Concert du Nouvel An au Château de Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2024-11-29 par Chantilly-Senlis Tourisme