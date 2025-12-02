Concert du Nouvel An au théâtre Jean Vilar

Place de l’hôtel de ville Saint-Quentin Aisne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 11:00:00

fin : 2026-01-11 13:00:00

Date(s) :

2026-01-11

L’orchestre d’harmonie de Saint-Quentin vous convie à son traditionnel (et magnifique) concert du Nouvel An qui se tiendra le dimanche 11 janvier 2026 à 11 heures au théâtre Jean Vilar.

Entrée 8€.

Réservation à la billetterie de l’espace Saint-Jacques (14 rue de la sellerie).

L’orchestre d’harmonie de Saint-Quentin vous convie à son traditionnel (et magnifique) concert du Nouvel An qui se tiendra le dimanche 11 janvier 2026 à 11 heures au théâtre Jean Vilar.

Entrée 8€.

Réservation à la billetterie de l’espace Saint-Jacques (14 rue de la sellerie). .

Place de l’hôtel de ville Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 36 77 billetterie@saint-quentin.fr

English :

The Saint-Quentin Wind Band invites you to its traditional (and magnificent) New Year’s concert on Sunday January 11, 2026 at 11am at the Jean Vilar Theater.

Admission: 8?

Reservations at the Espace Saint-Jacques box office (14 rue de la sellerie).

L’événement Concert du Nouvel An au théâtre Jean Vilar Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-12-02 par OT du Saint-Quentinois