Concert du Nouvel An Aubigny-sur-Nère dimanche 18 janvier 2026.

Eglise Saint-Martin Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-18 15:00:00
Stuart Harmonie vous convie à son concert du Nouvel An en compagnie du Lystéric Brass Band.
Eglise Saint-Martin Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 07 58 45 95  stuartharmonie@gmail.com

Stuart Harmonie invites you to its New Year’s concert with the Union Musicale de Salbris.

