Concert du Nouvel An Aubigny-sur-Nère
Concert du Nouvel An Aubigny-sur-Nère dimanche 18 janvier 2026.
Concert du Nouvel An
Eglise Saint-Martin Aubigny-sur-Nère Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date :
Début : 2026-01-18 15:00:00
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Stuart Harmonie vous convie à son concert du Nouvel An en compagnie du Lystéric Brass Band.
Eglise Saint-Martin Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 07 58 45 95 stuartharmonie@gmail.com
English :
Stuart Harmonie invites you to its New Year’s concert with the Union Musicale de Salbris.
