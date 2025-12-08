Concert du Nouvel An avec le Cahors Brass Gindou

Concert du Nouvel An avec le Cahors Brass

Salle L’Arsénic Gindou Lot

Début : 2026-01-25 17:00:00

2026-01-25

L’association Musique en Bouriane vous invite au concert du Nouvel An donné par Cahors Brass, ensemble de cuivres lotois, sous la direction de Jean-Louis Barriac.

Salle L’Arsénic Gindou 46250 Lot Occitanie +33 6 81 78 72 44

The Musique en Bouriane association invites you to a New Year’s concert by Cahors Brass, a brass ensemble from the Lot region, conducted by Jean-Louis Barriac.

