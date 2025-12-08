Concert du Nouvel An avec le Cahors Brass Gindou
Concert du Nouvel An avec le Cahors Brass Gindou dimanche 25 janvier 2026.
Concert du Nouvel An avec le Cahors Brass
Salle L’Arsénic Gindou Lot
Gratuit
Début : 2026-01-25 17:00:00
2026-01-25
L’association Musique en Bouriane vous invite au concert du Nouvel An donné par Cahors Brass, ensemble de cuivres lotois, sous la direction de Jean-Louis Barriac.
Salle L’Arsénic Gindou 46250 Lot Occitanie +33 6 81 78 72 44
The Musique en Bouriane association invites you to a New Year’s concert by Cahors Brass, a brass ensemble from the Lot region, conducted by Jean-Louis Barriac.
