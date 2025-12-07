Concert du Nouvel An avec Seven Blech Army Val-de-Moder
Concert du Nouvel An avec Seven Blech Army
11 rue de Haguenau Val-de-Moder Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Les Seven Blech Army vous accueillent en 2025, pour débuter l’année par un magnifique Concert du Nouvel An !
Dimanche 5 Janvier à 15H, à La Scène 11 rue de Haguenau, Pfaffenhoffen, Pfaffenhoffen, France
Concert Gratuit Plateau
Réservation Obligatoire .
11 rue de Haguenau Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 60 60 contact@lascene67.fr
