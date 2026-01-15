Concert du Nouvel An Baliracq-Maumusson
Concert du Nouvel An Baliracq-Maumusson vendredi 30 janvier 2026.
Concert du Nouvel An
Salle des fêtes Baliracq-Maumusson Pyrénées-Atlantiques
L’école de musique de Garlin vous présentent leur concert du nouvel an. .
Salle des fêtes Baliracq-Maumusson 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 74 48 bureauaiem@yahoo.com
