Concert du nouvel an Théâtre Michel portal Bayonne dimanche 11 janvier 2026.

Théâtre Michel portal Place de la liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Festival de surprises, explosion d’émotions, le Concert du Nouvel An promet cette année encore un tourbillon artistique mêlant l’Orchestre symphonique aux voix.

Un ténor, un baryton et une soprano rejoindront l’orchestre symphonique pour un spectacle inédit faisant une place de choix à Jacques Offenbach, maître incontesté de l’humour musical.

Ce programme riche entre ironie piquante et tendresse sera mené par le chef d’orchestre Victorien Vanoosten pour célébrer la nouvelle année !

Musique

Durée 1h20 .

Théâtre Michel portal Place de la liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 07 27

