Concert du Nouvel An

3 Place Georges Brassens Beauvais Oise

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04 15:30:00

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

Le Lions Club Beauvais Cathédrale est heureux de vous inviter à son Concert du Nouvel An qui aura lieu le dimanche 4 janvier 2026 (15h30) au magnifique Théâtre du Beauvais et sera interprété par l’Orchestre Philharmonique de l’Oise.

Tous les bénéfices serviront à financer des actions solidaires

Une belle façon de célébrer la nouvelle année tout en soutenant de nobles causes. On vous attend nombreux !

Places disponibles auprès de l’Office de tourisme du Beauvaisis 1 Rue Beauregard, 60000 Beauvais.

3 Place Georges Brassens Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France lionsbvscathedrale@gmail.com

English :

The Beauvais Cathedral Lions Club is delighted to invite you to its New Year’s Concert, to be performed by the Orchestre Philharmonique de l’Oise on Sunday January 4, 2026 (3.30pm) at the magnificent Théâtre du Beauvais.

All profits will be used to finance solidarity actions

A great way to celebrate the New Year while supporting worthy causes. We look forward to seeing you there!

Tickets available from the Office de tourisme du Beauvaisis: 1 Rue Beauregard, 60000 Beauvais.

L’événement Concert du Nouvel An Beauvais a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis