Concert du Nouvel An

Beinheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-18 16:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

L’Orchestre d’Harmonie de Beinheim vous inviter à un concert qui fera jaillir les premières étincelles de 2026. Une soirée musicale pensée pour illuminer vos esprits et réchauffer vos cœurs, dans une ambiance chaleureuse et festive.

Sous la baguette d’Emmanuel Lebedel, l’Orchestre d’harmonie de Beinheim vous proposera une première partie toute en nuances entre douceur et éclat. La soirée se poursuivra avec la musique municipale de Gries animée par des thèmes variés qui ne manqueront pas de faire briller les yeux et frémir les cœurs.

Petite restauration sur place, avant/après le concert et durant la pause. .

Beinheim 67930 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 53 71 74 ohbeinheim@gmail.com

