COMPLET CONCERT DU NOUVEL AN Béziers

COMPLET CONCERT DU NOUVEL AN

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Début : 2026-01-04

fin : 2026-01-04

2026-01-04

///COMPLET///La Lyre Biterroise et ses 70 musiciens célèbrent la nouvelle année avec un voyage musical dans la Belle Époque, entre cafés-concerts, cabarets et art de vivre.

Pour célébrer la nouvelle année, La Lyre Biterroise et ses 70 musiciens nous entraînent à la découverte des répertoires du XIXe et du XXe siècle. Un voyage musical au cœur de la Belle Époque, époque légère et raffinée, rythmée par les cafés-concerts, les cabarets et les grandes salles de spectacle. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

English :

La Lyre Biterroise and its 70 musicians celebrate the New Year with a musical voyage through the Belle Époque, between café-concerts, cabarets and the art of living.

German :

Die Lyre Biterroise und ihre 70 Musiker feiern das neue Jahr mit einer musikalischen Reise in die Belle Époque, zwischen Cafés-Konzerten, Kabaretts und Lebenskunst.

Italiano :

///COMPLET///La Lyre Biterroise e i suoi 70 musicisti festeggiano il nuovo anno con un viaggio musicale attraverso la Belle Époque, con i suoi caffè, cabaret e arte di vivere.

Espanol :

La Lyre Biterroise y sus 70 músicos celebran el Año Nuevo con un viaje musical a la Belle Époque, con sus cafés-concierto, cabarets y arte de vivir.

