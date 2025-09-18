Concert du Nouvel An Camille Privat Théâtre de Poche Saint-Brieuc

Concert du Nouvel An Camille Privat Théâtre de Poche Saint-Brieuc vendredi 9 janvier 2026.

Concert du Nouvel An Camille Privat

Théâtre de Poche 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-09 20:30:00

fin : 2026-01-09 22:30:00

Accordéoniste chromatique virtuose, ce n’est pas la première fois que Camille foulera nos planches. Intervenue de nombreuses fois avec l’académie Paul Le Flem en duo violoncelle et trio violon/ violoncelle, elle revient seule cette fois! Cette professeure diplômée parcourant la France avec son instrument nous a concocté une soirée spéciale Théâtre de Poche pour ouvrir l’année en musique et en sourire, des airs traditionnels aux mélodies contemporaines.

Capable de tous les répertoires et ayant remporté de nombreux titres comme le trophée mondial de l’accordéon, elle ne se reconnaît ni en André Verchuren ni en Yvette Horner, mais dans un style résolument moderne et bien à elle. .

Théâtre de Poche 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 56 44 68 68

