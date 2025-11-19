CONCERT DU NOUVEL AN – CANNES LATINO ! – CONCERT DU NOUVEL AN – PALAIS DES FESTIVALS-THEATRE DEBUSSY Cannes

CONCERT DU NOUVEL AN – CANNES LATINO ! – CONCERT DU NOUVEL AN Début : 2026-01-03 à 19:30. Tarif : – euros.

SEMEC PALAIS DES FESTIVAL PRÉSENTE : CONCERT DU NOUVEL ANCANNES LATINO !BENJAMIN LEVY DIRECTIONGEORGE GERSHWINOuverture cubaine (1932)CHANSON POPULAIRE, ARRANGEMENT DURANVai lavar a cara galopin (2010)CYRILLE LEHNLe Carnaval de Saint-Pierre (2020)ZEQUINHA DE ABREUTico Tico no Fubá (1917)ARTURO MÁRQUEZDanzon n°2 (1994)ALBERTO GINASTERAEstancia op. 8, ballet – extraits (1943)SILVESTRE REVUELTASLa Noche de los Mayas, II – Noche de Jaranas (1939)MOZART CAMARGO GUARNIERITrês Danças brasileiras, II – Dança brasileira (1948)LEONARD BERNSTEINMambo extrait de West Side Story (1957)ARTURO MÁRQUEZConga del Fuego nuevo (1999)Qui n’a jamais rêvé de fêter la nouvelle année sous les tropiques ? C’est vers cette destination que nous propose d’embarquer Benjamin Levy, dans un tourbillon de rythmes et de couleurs placé sous le signe des danses d’Amérique latine. De l’Ouverture cubaine de Georges Gershwin aux éclats syncopés du Mambo de Leonard Bernstein, chaque pièce célèbre l’énergie du mouvement et la richesse des traditions populaires. La Danzón n°2 et la Conga del Fuego Nuevo d’Arturo Márquez rendent hommage aux rythmes mexicains, tandis que Ginastera et Revueltas capturent l’âme des terres argentines et mayas. L’ensorcelant Tico-Tico no Fubá et la Dança brasileira font vibrer le Brésil, quand Le Carnaval de Saint-Pierre de Cyrille Lehn et l’arrangement de Vai lavar a cara galopin ajoutent une touche de mystère à ce programme incandescent où la danse, tour à tour sensuelle, exaltée et enivrante, devient le fil conducteur d’un voyage musical effervescent.Durée : environ 1h40 avec entracte

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS DES FESTIVALS-THEATRE DEBUSSY 1 BOULEVARD DE LA CROISETTE 06400 Cannes 06