CONCERT DU NOUVEL AN Carcassonne
CONCERT DU NOUVEL AN Carcassonne samedi 3 janvier 2026.
CONCERT DU NOUVEL AN
Début : 2026-01-03 20:30:00
fin : 2026-01-03
2026-01-03
Concert du Nouvel An à l’église Saint Vincent avec l’orchestre Yves Capeille, les choeurs Accord’Aude, Florent Mamet à l’orgue.
Au programme
Palladio Karl Jenkins
Oh Freedom Negro spiritual
La marche des Rois mages
Douce nuit chant de Noël
Let it snow Dean Martin
Petit papa Noël chant de Noël
Jingle Bells chant de Noël
Amazing Grace Negro spiritual
Les Anges dans nos campagnes chant de Noël
Ô peuple fidèle chant de Noël
Jesus Joy of my desiring de JS Bach
Merveille que les anges chant de Noël
Oh when the saint Negro spiritual
79 Rue du Docteur Albert Tomey Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 77 71 11
English :
New Year’s concert at Saint Vincent church with Yves Capeille orchestra, Accord’Aude choirs, Florent Mamet on organ.
Program:
Palladio Karl Jenkins
Oh Freedom Negro spiritual
March of the Magi
Douce nuit Christmas carol
Let it snow Dean Martin
Little Santa Christmas carol
Jingle Bells Christmas song
Amazing Grace Negro spiritual
Les Anges dans nos campagnes Christmas song
O faithful people Christmas song
Jesus Joy of my desiring by JS Bach
Wonder that angels Christmas song
Oh when the saint Negro spiritual
