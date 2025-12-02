CONCERT DU NOUVEL AN

79 Rue du Docteur Albert Tomey Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03 20:30:00

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2026-01-03

Concert du Nouvel An à l’église Saint Vincent avec l’orchestre Yves Capeille, les choeurs Accord’Aude, Florent Mamet à l’orgue.

Au programme

Palladio Karl Jenkins

Oh Freedom Negro spiritual

La marche des Rois mages

Douce nuit chant de Noël

Let it snow Dean Martin

Petit papa Noël chant de Noël

Jingle Bells chant de Noël

Amazing Grace Negro spiritual

Les Anges dans nos campagnes chant de Noël

Ô peuple fidèle chant de Noël

Jesus Joy of my desiring de JS Bach

Merveille que les anges chant de Noël

Oh when the saint Negro spiritual

.

79 Rue du Docteur Albert Tomey Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 77 71 11

English :

New Year’s concert at Saint Vincent church with Yves Capeille orchestra, Accord’Aude choirs, Florent Mamet on organ.

Program:

Palladio Karl Jenkins

Oh Freedom Negro spiritual

March of the Magi

Douce nuit Christmas carol

Let it snow Dean Martin

Little Santa Christmas carol

Jingle Bells Christmas song

Amazing Grace Negro spiritual

Les Anges dans nos campagnes Christmas song

O faithful people Christmas song

Jesus Joy of my desiring by JS Bach

Wonder that angels Christmas song

Oh when the saint Negro spiritual

L’événement CONCERT DU NOUVEL AN Carcassonne a été mis à jour le 2025-12-02 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Carcassonne