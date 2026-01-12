Concert du Nouvel An Charleville-Mézières

Concert du Nouvel An

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Le célèbre Brass band de Champagne vous convie au traditionnel concert du Nouvel An le samedi 24 janvier à 18 h 30 au TCM.Préparez-vous à une soirée d’exception où l’élégance du cuivre rencontre la puissance des percussions ! Sous la baguette de son chef Bruno Nouvion, le Brass band de Champagne, composé d’une trentaine de musiciens, reconnu pour la virtuosité et la cohésion de ses interprètes, proposera un programme soigneusement élaboré. Cerise sur le gâteau, Anthony Galinier, soliste au saxhorn alto, sera l’invité d’honneur de ce rendez-vous qui s’annonce d’ores et déjà comme un voyage sonore riche et varié. Mêlant à la fois des musiciens professionnels ou aspirants et amateurs confirmés, la formation n’hésite pas à s’affirmer comme la digne héritière des formations orchestrales typiques d’Outre- Manche.- Tarif : 8 € placement libre- Réservation au guichet du théâtre à compter du 6 janvier 2026 de 13 h 30 à 18 h 30 ou sur internetBilletterie

.

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 40 culture@mairie-charlevillemezieres.fr

English :

The famous Brass band de Champagne invites you to its traditional New Year?s concert on Saturday, January 24 at 6:30 p.m. at the TCM. Get ready for an exceptional evening where the elegance of brass meets the power of percussion! Under the baton of conductor Bruno Nouvion, the Brass band de Champagne, a group of some thirty musicians renowned for the virtuosity and cohesion of its performers, will offer a carefully crafted program. As the icing on the cake, alto saxhorn soloist Anthony Galinier will be the guest of honor at what promises to be a rich and varied voyage in sound. With a mix of professional and aspiring musicians, as well as experienced amateurs, the group has no hesitation in asserting itself as a worthy heir to the orchestral formations typical of the English-speaking world.- Price: 8 ? free admission- Reservations at the theater box office from January 6, 2026, from 1:30 pm to 6:30 pm, or onlineBilletterie

