Concert du nouvel an

Place de l’Église Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 14:30:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Le 18 janvier à 14h30, à l’église Saint-Maurice de Châtillon-sur-Loire, ne manquez pas le Concert du Nouvel An. Ce moment musical réunira la chorale La Clef des Chants et l’Union Musicale de Châtillon-sur-Loire pour célébrer la nouvelle année dans une ambiance chaleureuse. Entrée gratuite.

Le 18 janvier à 14h30, l’église Saint-Maurice de Châtillon-sur-Loire ouvre ses portes pour le Concert du Nouvel An, un événement traditionnel organisé par la chorale La Clef des Chants et l’Union Musicale. Ce concert se déroule dans un lieu exceptionnel, l’église Saint-Maurice, avec son architecture gothique imposante et son acoustique remarquable, créant une atmosphère unique pour apprécier la musique. La chorale La Clef des Chants, bien connue pour son répertoire varié et sa maîtrise vocale, et l’Union Musicale, ensemble instrumental local, proposeront une programmation éclectique, mêlant musique classique et contemporaine. .

Place de l’Église Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 84 51 25 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Don?t miss the New Year?s Concert on January 12 at 2:30 pm at the Eglise Saint-Maurice in Châtillon-sur-Loire. This musical event will bring together the La Clef des Chants choir and the Union Musicale de Châtillon-sur-Loire to celebrate the New Year in a warm and friendly atmosphere. Free admission

L’événement Concert du nouvel an Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-06 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX