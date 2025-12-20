Concert du Nouvel An, Parc de la Saussaie Chevigny-Saint-Sauveur

Concert du Nouvel An

Parc de la Saussaie Le Polygone Chevigny-Saint-Sauveur Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 19:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Tradition oblige, l’Orchestre Dijon Bourgogne et son chef Joseph Bastian ouvrent la nouvelle année en nous offrant des tubes ! Ambiance festive au Polygone de Chevigny-St-Sauveur pour un concert du Nouvel an réjouissant, dansant, électrisant ! On sort les masques, les plumes et les paillettes ! .

Parc de la Saussaie Le Polygone Chevigny-Saint-Sauveur 21800 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 64 71 64 95 evenementiel@chevigny-saint-sauveur.fr

