CONCERT DU NOUVEL AN Clermont-l’Hérault
CONCERT DU NOUVEL AN Clermont-l’Hérault dimanche 4 janvier 2026.
CONCERT DU NOUVEL AN
7 Rue Henri Martin Clermont-l’Hérault Hérault
Concert de l’ensemble baroque de la Domitienne De Naples à Clermont .
Offert par la municipalité, en partenariat avec l’association Les Amis des Orgues .
7 Rue Henri Martin Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00
English :
Concert by the Domitienne baroque ensemble From Naples to Clermont .
