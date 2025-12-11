CONCERT DU NOUVEL AN Clermont-l’Hérault

CONCERT DU NOUVEL AN

7 Rue Henri Martin Clermont-l’Hérault Hérault

Début : 2026-01-04

fin : 2026-01-04

2026-01-04

Concert de l’ensemble baroque de la Domitienne De Naples à Clermont .

Offert par la municipalité, en partenariat avec l’association Les Amis des Orgues .

Concert by the Domitienne baroque ensemble From Naples to Clermont .

