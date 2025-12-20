Concert du Nouvel An Comme à Vienne, Place du Bourg Paimpol
Concert du Nouvel An Comme à Vienne, Place du Bourg Paimpol dimanche 11 janvier 2026.
Concert du Nouvel An Comme à Vienne
Place du Bourg Eglise de Plounez Paimpol Côtes-d'Armor
Début : 2026-01-11 17:00:00
fin : 2026-01-11 18:30:00
2026-01-11
Dans la plus pure tradition du concert du nouvel an viennois, le quintette breton Les Cordes d'Armor vous feront valser. Au programme Ouverture de la Chauve- Souris de Johann Strauss Harlekin polka de J Richardy Valse de l'Empereur de J Strauss Neapolitanishes Standchen de G.Winkley Roses du Sud de J.Strauss Spanischer March de J. Rixner Voix du Printemps J.Strauss Volksliedchen Marchen de K. Komzak Sang Viennois de J. Strauss Valse de la Veuve joyeuse de F. Lehar Le beau Danube bleu de J. Strauss Marche de Radetzky dej. Strauss bis 2e bis: * Annen Polka. .
Place du Bourg Eglise de Plounez Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne
