Concert du Nouvel An Salle polyvalente Condat-sur-Ganaveix samedi 10 janvier 2026.

Salle polyvalente Le bourg Condat-sur-Ganaveix Corrèze

Début : 2026-01-10
Concert donné par l’ensemble vocal Gaucelm Faidit d’Uzerche.
Participation au chapeau.   .

