Concert du Nouvel An Salle polyvalente Condat-sur-Ganaveix
Concert du Nouvel An Salle polyvalente Condat-sur-Ganaveix samedi 10 janvier 2026.
Concert du Nouvel An
Salle polyvalente Le bourg Condat-sur-Ganaveix Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Concert donné par l’ensemble vocal Gaucelm Faidit d’Uzerche.
Participation au chapeau. .
Salle polyvalente Le bourg Condat-sur-Ganaveix 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 97 03 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert du Nouvel An Condat-sur-Ganaveix a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze