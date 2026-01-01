Concert du Nouvel An Salle polyvalente Condat-sur-Ganaveix

Concert du Nouvel An

Salle polyvalente Le bourg Condat-sur-Ganaveix Corrèze

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Concert donné par l’ensemble vocal Gaucelm Faidit d’Uzerche.

Participation au chapeau. .

Salle polyvalente Le bourg Condat-sur-Ganaveix 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 97 03 83

