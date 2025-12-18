Concert du Nouvel An de la Musique Municipale Niederbronn-les-Bains

Concert du Nouvel An de la Musique Municipale

Dimanche 2026-01-04 16:00:00

Débutez cette nouvelle année en compagnie de la musique municipale de Niederbronn-les-Bains ! Un moment musical célébrant une année riche en émotions ! Sur réservation.

42 avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 37 66 moulin9@niederbronn-les-bains.fr

Start the New Year with the Niederbronn-les-Bains municipal band! A musical moment to celebrate an emotional year! Reservations required.

