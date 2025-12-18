Concert du Nouvel An de la Musique Municipale Niederbronn-les-Bains
Concert du Nouvel An de la Musique Municipale Niederbronn-les-Bains dimanche 4 janvier 2026.
Concert du Nouvel An de la Musique Municipale
42 avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-04 16:00:00
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2026-01-04
Débutez cette nouvelle année en compagnie de la musique municipale de Niederbronn-les-Bains ! Un moment musical célébrant une année riche en émotions ! Sur réservation.
Débutez cette nouvelle année en compagnie de la musique municipale de Niederbronn-les-Bains ! Un moment musical célébrant une année riche en émotions ! Sur réservation. .
42 avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 37 66 moulin9@niederbronn-les-bains.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Start the New Year with the Niederbronn-les-Bains municipal band! A musical moment to celebrate an emotional year! Reservations required.
L’événement Concert du Nouvel An de la Musique Municipale Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de tourisme de l’Alsace Verte