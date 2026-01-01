Concert du Nouvel An de l’École des Arts Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac
Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime
Début : 2026-01-10 14:30:00
fin : 2026-01-11
2026-01-10 2026-01-11
Le traditonnel concert du Nouvel An est de retour pour démarrer l’année en beauté ! Les élèves et professeurs se succèderont pour proposer au public différents tableaux. Au programme : musique, théâtre, chant et cirque. Début du festival ‘Nuits d’ici .
Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 31 26 ecoledesarts@haute-saintonge.org
English :
The traditional New Year?s concert is back to kick off the new year in style! Pupils and teachers take turns to present a variety of performances to the public. On the program: music, theater, singing and circus. Start of the Nuits d’ici festival.
