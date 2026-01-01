Concert du Nouvel An de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Saintes Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes

Concert du Nouvel An de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Saintes

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime

Début : 2026-01-18 15:00:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Cette année le concert du nouvel an de l’OHVS vous embarquera pour un tour du monde.

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

This year’s OHVS New Year’s concert will take you on a world tour.

