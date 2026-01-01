Concert du Nouvel An de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Saintes Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes
Concert du Nouvel An de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Saintes Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes dimanche 18 janvier 2026.
Concert du Nouvel An de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Saintes
Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 15:00:00
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Cette année le concert du nouvel an de l’OHVS vous embarquera pour un tour du monde.
.
Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 15 28 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This year’s OHVS New Year’s concert will take you on a world tour.
L’événement Concert du Nouvel An de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Saintes Saintes a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge